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Общество

Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района

Сергей Петров ушел с поста по состоянию здоровья. Фото ПАИ,

Сергей Петров покидает пост  главы Великолукского района. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Вопрос о прекращении полномочий Сергея Петрова в должности главы района депутаты Великолукского районного Собрания рассмотрят на ближайшей сессии. 

Сергей Петров родился 17 мая 1960 года в деревне Литвиниха Переслегинской волости Великолукского района. В 1982 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».

Избирался депутатом Собрания депутатов Великолукского района второго - пятого созывов. В декабре 2013 года был избран главой Великолукского района.

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