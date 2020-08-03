Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района
Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
Вопрос о прекращении полномочий Сергея Петрова в должности главы района депутаты Великолукского районного Собрания рассмотрят на ближайшей сессии.
Сергей Петров родился 17 мая 1960 года в деревне Литвиниха Переслегинской волости Великолукского района. В 1982 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия».
Избирался депутатом Собрания депутатов Великолукского района второго - пятого созывов. В декабре 2013 года был избран главой Великолукского района.