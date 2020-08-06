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Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин
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Общество

Исполняющим полномочия главы Великолукского района стал Алексей Кузьмин

Фото: "Наш путь".

Исполняющий полномочия главы Великолукского района был назначен сегодня, 6 августа, во время 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва, передаёт корреспондент газеты «Наш путь».

Исполняющим полномочия главы Великолукского района назначен Алексей Кузьмин, первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству. Он приступит к своим обязанностям 7 августа 2020 года.

Алексей Геннадьевич Кузьмин родился 10 апреля 1972 года в Риге. Затем его семья переехала  в Великие Луки.

В 1989 году он  поступил в Московский областной государственный институт физической культуры, в 1994 году окончил его  по специальности «физическая культура». Начал трудовую деятельность в 1994 году, работал в школе в должности учителя физической культуры.

С 2001 по 2011 год работал на заводе «Транснефтемаш» в службе безопасности, затем механиком в транспортном участке.

С 2011 года работает в системе жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района. С августа 2014 года по октябрь 2018 года - директор ООО «Управляющая компания». С ноября 2018 года - первый заместитель главы администрации Великолукского района по ЖКХ и градостроительству.

3 августа Сергей Петров сообщил о том, что покидает пост главы Великолукского района.

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