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Общество

Пять ДТП спровоцировали массовые пробки в Пскове

Фото: Руслан Гарбузов, группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Пять ДТП спровоцировали массовые пробки в Пскове утром 19 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По словам Юлии Федоровой, сотрудники Госавтоинспекции работали на пяти ДТП. Также дорожная авария случилась на Крестовском путепроводе, но участники оформили ее по европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД оформили аварию на мосту 50-летия Октября с участием двух машин, на Ольгинском мосту зарегистрировали два ДТП – одно с двумя автомобилями, второе – с тремя, и два – в районе моста Александра Невского. В происшествиях никто не пострадал.

Фото: Борис Куприянов, группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Инспектор ГИБДД дала несколько рекомендаций водителям и призвала псковичей выбирать оптимальный скоростной режим, увеличить дистанцию до идущего впереди транспортного средства, соблюдать правила безопасности при выполнении маневров и попросила выезжать заранее, чтобы не торопиться в пути.

Юлия Федорова обратила внимание на то, что мосты и железнодорожные пути промерзают быстрее, чем обычные дороги. «В связи с изменением погодных условий, минусовых температур, рекомендую подготовить транспортные средства», – отметила инспектор, попросив уже сейчас перейти на зимнюю резину.

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