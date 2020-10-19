Американский потомок Родзянко заинтересовался реставрацией усадьбы в Усвятах

13:31, 19 октября 2020, ПАИ

Реставрацией усадьбы Родзянко в Усвятах заинтересовался американский потомок Павла Родзянко – Пол Родзянко. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 19 октября.

По словам Вадима Нэдика, ассоциация исторических усадеб находит потомков тех помещиков и дворян, которые владели усадьбами. «Один из хозяев усадьбы Родзянко посетил ее по приглашению, осмотрел и поинтересовался, какие перспективы для него лично будут, если он вложится в усадьбу», - рассказал председатель профильного комитета. Он добавил, что не знает финансовых возможностей Пола Родзянко, а также что конкретных инициатив по реставрации усадьбы американец еще не озвучивал. «Может быть, мы еще увидим его в ближайшей перспективе как инвестора в этом проекте», – отметил Вадим Нэдик.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что для проекта усадьбы важны два направления – реставрация и приспособление для современного использования. «Чтобы памятник был восстановлен и жил. И для того, чтобы у него был реальный собственник, реальный владелец, пользователь, который будет его сохранять», – отметил он и добавил, что к «тысяче лет русских побед» нужно приложить максимум усилий для того, чтобы попытаться что-то сделать с усадьбой. «Хотя бы заменить кровлю», – заключил Вадим Нэдик.