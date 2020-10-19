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Общество

Кровля в усадьбе Родзянко требует немедленного ремонта – Вадим Нэдик

Кровля в усадьбе Родзянко в Усвятах требует немедленного ремонта. Об этом заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 19 октября.

«Самая большая проблема заключается в том, что не хватает средств на реставрацию, на то, чтобы привести в надлежащее состояние. Памятник региональный. У нас нет оснований того, чтобы включить его в реестр как федеральный объект культурного наследия», – отметил руководитель профильного комитета.

По словам Вадима Нэдика, муниципальные органы власти постарались содержать усадьбу в надлежащем состоянии и смогли сохранить её. «Её нужно сохранить. Был проект сохранения исторических усадеб, он начал активно продвигаться, но когда стал понятен массив работ, сколько в России усадеб и какова будет стоимость этого, то проект сняли с повестки», – отметил он и добавил, что Россия может позволить реконструировать десять усадеб в год.

В рамках в рамках рабочего визита в Псковскую область министр культуры России Ольга Любимова посетила Варлаамовскую башню Псковского кремля, где ознакомилась со стендами, на которых представлена информация о состоянии усадьбы Родзянко и планах по ее восстановлению.

Руководитель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил, что в 2021 году Усвяты отметят 1000-летие. Он подчеркнул, что к юбилею было бы логично реконструировать усадьбу Родзянко. Вадим Нэдик добавил, что на разработку проектной документации и ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника необходимо 28,5 млн рублей. Однако соответствующая заявка Псковской области на финансирование из федерального бюджета все еще не рассмотрена. В связи с этим Вадим Нэдик попросил министра ускорить рассмотрение заявки на проектирование и реконструкцию объекта. Ольга Любимова пообещала посодействовать в ускорении рассмотрения данной заявки.

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