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Общество

85% жителей Псковской области зарегистрировались на портале госуслуг

На портале госуслуг зарегистрировались 85 % жителей Псковской области. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев во время пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 21 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Госуслуги — это единая площадка, которая позволяет объединить достаточную часть жителей, – рассказал Денис Матвеев. – Зарегистрировано на портале 85 % жителей Псковской области».

Он также отметил, что жители региона стали активно пользоваться госуслугами в последнее время. В частности, чаще всего люди оформляют выдачу паспортов, записываются к врачу, в детский сад. Также в числе популярных услуг – получение прав на вождение транспортом, погашение судебной задолженности или уплата налогов, уточнил Денис Матвеев.

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