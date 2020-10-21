На 15 млн рублей увеличат субсидии на авиаперевозки по маршруту Псков — Симферополь

16:47, 21 октября 2020, ПАИ

Субсидии на авиаперевозки по маршруту Псков — Симферополь увеличат на 15 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Объем финансирования областной госпрограммы «Содействие занятости населения» увеличился на 224 млн рублей, а финансирование «Развития транспортной системы» - более чем на 244 млн рублей. Основные средства направляются на дорожную деятельность. Кроме того, на 15,4 млн рублей увеличены лимиты на осуществление воздушных перевозок по маршруту Псков — Симферополь.

Увеличение доходной части бюджета также связано с поступлением средств в размере 321 млн 230 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по реконструкции здания в Пскове на площади Ленина, 3 – в нем в последующем должна разместиться историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва.

Первым рейсом в Симферополь отправился 41 пскович.