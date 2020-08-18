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Общество

41 пскович отправился первым рейсом в Симферополь

18 августа из Пскова в Симферополь вылетел первый пассажирский самолет, на рейс продали 41 билет, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин заявил, что направление «Псков — Симферополь» — очень важное для Псковской области.

«В принципе давно его ждали, пандемия внесла коррективы, поэтому только сейчас запускаем первый рейс. Надеемся, что этот рейс будет пользоваться популярностью у граждан, соответственно мы его постоянно запустим на летнее время», - сказал Елкин.

Он также добавил, что власти региона работают по разным маршрутам и не исключил, что до конца 2020 года пройдут переговоры с перевозчиками по дополнительным маршрутам из Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что авиасообщение по маршруту Псков – Симферополь, продажу билетов на который открыла компания «Руслайн», пользуется большим спросом.

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