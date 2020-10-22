Строевой смотр сезонной формы одежды прошел в УФСИН по Псковской области
В УФСИН России по Псковской области прошел строевой смотр сезонной одежды. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.
В контрольном смотре сотрудники осуществили проверку внешнего вида служащих, соответствие формы одежды и служебных удостоверений установленным требованиям, наличие жетонов, размещение шевронов, погон и эмблем.
По окончании мероприятия организаторы смотра отметили, что внешний вид сотрудников соответствует предъявляемым требованиям.
«Форменная одежда носится в строгом соответствии с нормативными актами, действие которых распространяется на всех сотрудников УИС. Проведение строевых смотров позволяет выявлять нарушения, допускаемые при ношении формы, принимать меры к их устранению, а также способствует повышению строевой культуры и выучки, укреплению дисциплины и порядка», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.
Мероприятие прошло с соблюдением всех эпидемиологических требований.