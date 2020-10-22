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Общество

Строевой смотр сезонной формы одежды прошел в УФСИН по Псковской области

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В УФСИН России по Псковской области прошел строевой смотр сезонной одежды. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В контрольном смотре сотрудники осуществили проверку внешнего вида служащих, соответствие формы одежды и служебных удостоверений установленным требованиям, наличие жетонов, размещение шевронов, погон и эмблем.

По окончании мероприятия организаторы смотра отметили, что внешний вид сотрудников соответствует предъявляемым требованиям.

«Форменная одежда носится в строгом соответствии с нормативными актами, действие которых распространяется на всех сотрудников УИС. Проведение строевых смотров позволяет выявлять нарушения, допускаемые при ношении формы, принимать меры к их устранению, а также способствует повышению строевой культуры и выучки, укреплению дисциплины и порядка», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.

Мероприятие прошло с соблюдением всех эпидемиологических требований.

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