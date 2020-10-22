Духовно-нравственную беседу провел священник с псковскими конвоирами

13:29, 22 октября 2020, ПАИ

Помощник начальника УФСИН России по Псковской области по работе с верующими отец Михаил Федоров провел духовно-нравственную беседу в отделе по конвоированию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе беседы священнослужитель разъяснил основы традиционных для России религий, а также толерантного отношения к проведению религиозных обрядов и церемоний представителями различных вероисповеданий.

«Любой человек может быть свободен в праве выбора веры, а моя задача, как помощника начальника управления, - соблюсти эти права, будь то сотрудник или осужденный», - заметил отец Михаил.