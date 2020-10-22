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Общество

Уточнённые границы между Псковской и Новгородской областями предстоит согласовать депутатам

На октябрьской сессии регионального парламента депутатский корпус рассмотрит вопрос об утверждении соглашения «Об уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации - Новгородской областью и Псковской областью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Документ, уточняющий прохождение линии границы между соседними субъектами, подписан главами регионов 8 сентября. К соглашению прилагаются картографические материалы и текстовое описание.

Работы по координированию местоположения региональных границ выполнены Комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области и Министерством инвестиционной политики Новгородской области. В межведомственную рабочую группу, созданную в мае 2018 года, вошли представители Управлений Росреестра двух регионов, филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской и Новгородской областям, Министерства инвестиционной политики Новгородской области, Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства, органов местного самоуправления приграничных районов. В случае необходимости дополнительного уточнения границ между смежными субъектами вопрос будет рассматриваться этой же рабочей группой.

В соответствии с нормами закона «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» заключённое соглашение об уточнении региональных границ должно быть утверждено постановлением Псковского областного Собрания депутатов. 

В июле 2019 года депутаты утвердили аналогичное соглашение с Ленинградской областью.

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