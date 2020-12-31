Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом (ВИДЕО)

14:18, 31 декабря 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Уходящий год был временем непростых испытаний, которые затронули каждого из нас. Но трудности всегда даются по силам – для укрепления веры в лучшее будущее и как проверка на прочность. Думаю, мы прошли её достойно», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что на фоне всех сложностей 2020 года отчётливо было видно, что в обществе бесконечно много по-настоящему сильных, великодушных и чутких людей.

«Хочу сказать искренние слова благодарности медикам, которые в круглосуточном режиме продолжают сохранять здоровье и спасать жизни; учителям, которые в сложных и непривычных условиях обеспечивают учебный процесс; предпринимателям, которые пошли на значительные убытки для защиты здоровья своих клиентов; сотрудникам правоохранительных органов, экстренных и коммунальных служб и многим другим, кто ни на минуту не прекращал работу; и, конечно, нашим волонтёрам, которые продолжают бескорыстно оказывать помощь тысячам людей», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что в этом году во всех сферах профессиональные и личные подвиги стали едва ли не привычной частью повседневной жизни псковичей.

«Мы вместе делали всё для развития Псковской области, и нам есть что вспомнить. По поручению президента построены и оборудованы три современных корпуса Псковской областной инфекционной больницы, где врачи уже спасли не один десяток жизней. Технологии Великолукского электротехнического кластера использовались на передовых объектах России и мира: от автономной цифровой подстанции до экспериментального термоядерного реактора. Два новых предприятия вышли на этап опытного производства в особой экономической зоне «Моглино». Во всех районах действуют «Точки роста» и центры цифрового развития, которые открывают перед детьми новые направления дополнительного образования. В Великих Луках для всего юга области заработал второй региональный «Кванториум». Уже семь авианаправлений открыты в аэропорту имени княгини Ольги. Продолжается комплексное обновление дорог и общественного транспорта – почти 250 новых автобусов выходят на маршруты Псковской области», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области не остаётся без внимания и культурное наследие.

«Яркими событиями 2020 года стали открытие городского вала и автовокзала в Опочке, Варлаамовской башни и палат Постникова в Пскове, цепных мостов в Острове. В рамках Года памяти и славы к 75-летию Великой Победы приведены в порядок все воинские захоронения. Всем ветеранам и детям войны оказана социальная поддержка», – уточнил губернатор.

Глава региона поблагодарил всех псковичей за идеи, обратную связь, конструктивную критику, за терпение.

«И конечно, за тот вклад, который каждый из вас внёс в то, чтобы Псковская область становилась местом, где хочется жить», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников отметил, что уходящий год был сложным, но он заново научил людей ценить простые человеческие радости.

«Искренне желаю, чтобы все трудности и невзгоды остались позади, а в следующем году у каждого была возможность без ограничений реализовать все свои планы и желания. Нам предстоит много работы, и всем понадобятся крепкое здоровье, силы и терпение. Пусть всего у вас будет в достатке. Верю, что впереди нас ждёт только самое лучшее. С Новым, 2021 годом! Пусть всё сбудется!» – заключил губернатор.