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Общество

Жительница деревни Заходы Псковского района зарегистрировала в нежилом доме 30 человек

Псковичка зарегистрировала в своём нежилом доме 30 человек. Фото Instagram

 

Псковичка подозревается в фиктивной регистрации тридцати граждан в доме на территории Псковского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В ходе проверок соблюдения правил регистрации гражданами Российской Федерации полицией и сотрудниками миграционных служб установлен факт фиктивной регистрации в доме в деревне Заходы Псковского района тридцати граждан Российской Федерации. В этом противозаконном деянии подозревается неработающая жительница областного центра, 1977 года рождения. Ею даны признательные показания.

Псковичка в своих объяснениях сообщила, что она являлась собственником дома в деревне Заходы Псковского района и, зная, что по техническому состоянию помещение не было пригодно для проживания, предоставлять его гражданам не намеревалась, а они в свою очередь по данному адресу регистрации никогда не пребывали. За последние два года среди этих 30 человек оказались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации.

По итогам проведённой проверки установлено, что в действиях подозреваемой усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьёй 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову напоминает, что под фиктивной регистрацией понимается регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства или по месту пребывания на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставлять это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

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