Порядка 2 300 пар резиновых сапог получат нуждающиеся семьи Псковской области
Порядка 2 300 пар новой резиновой обуви получат подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.
Сапоги передал руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», директор обувной фабрики Nordman Юрий Сорокин. Часть обуви уже передали в нуждающиеся семьи из Локнянского, Пыталовского, Псковского, Красногородского, Палкинского, Куньинского и Плюсского районов.
Получили подарки и воспитанники детских интернатных учреждений: Пыталовской коррекционной школы-интерната и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.
Кроме того, Детский фонд планирует выдать новую обувь нуждающимся семьям с детьми в Пскове.