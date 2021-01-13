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Соцсфера

Порядка 2 300 пар резиновых сапог получат нуждающиеся семьи Псковской области

Порядка 2 300 пар новой резиновой обуви получат подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Сапоги передал руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», директор обувной фабрики Nordman Юрий Сорокин. Часть обуви уже передали в нуждающиеся семьи из Локнянского, Пыталовского, Псковского, Красногородского, Палкинского, Куньинского и Плюсского районов.

Получили подарки и воспитанники детских интернатных учреждений: Пыталовской коррекционной школы-интерната и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Кроме того, Детский фонд планирует выдать новую обувь нуждающимся семьям с детьми в Пскове.

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