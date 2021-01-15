Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова

17:42, 15 января 2021, ПАИ

Экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова скончалась на 73-м году жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

В некрологе отмечается, что Галина Иванова завоевала любовь и уважение всех, кто ее знал. «Она была человеком, искренне преданным своему делу. Ансамбль русской музыки «Псков» и Псковская областная филармония были её детищем», - добавили в дирекции. Коллеги отзываются о Галине Ивановой как о теплом человеке, болеющем душой за каждого работника в коллективе, за творческую составляющую и за все хозяйственные вопросы.

«От имени коллектива Театрально-концертной дирекции выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда», - говорится в некрологе.

Галина Иванова родилась в деревне Килино Островского района. Окончила Псковское областное культурно-просветительное училище. В 1971-1990 годах заведовала клубом Псковского завода аппаратуры дальней связи. В 1986-м она окончила высшую школу культуры профсоюзов. В 1992 году окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 1990 году была избрана заместителем председателя Псковского отделения Всероссийского музыкального общества.

Именно Галина Иванова была инициатором проведения в Псковской области фестивалей культуры по популяризации творчества М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. С 1994 года она стала художественным руководителем Псковской областной филармонии, а в 1996 году — директором филармонии. В 2003 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».