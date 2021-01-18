0
20:43
Открыта запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
19:32
Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»
19:01
Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный
18:46
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18:13
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
Еще новости
Общество

330 школьников Псковской области приняли участие в многопредметной региональной олимпиаде

Олимпиада разработана методистами Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества. Фото postupi.online

 

В Псковской области подведены итоги первого регионального конкурса «Зимняя многопредметная олимпиада». Об этом сообщает администрация. Победителями признаны семь школьников, ещё 17 – призёрами умственных соревнований.

Всего в олимпиаде приняли участие 333 школьника 4–10-х классов из 55 образовательных организаций Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского, Невельского, Куньинского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Пыталовского, Пустошкинского, Себежского и Стругокрасненского районов, а также Пскова и Великих Лук.

Олимпиада прошла в дистанционном режиме. Учащиеся выполняли задания по двенадцати предметам школьного курса: биологии, географии, истории, иностранному языку (английский, немецкий, французский), литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

По итогам конкурса члены жюри признали самыми активными участниками учеников 4-х, 5-х и 6-х классов. Самыми выбираемыми предметами у детей оказались биология, литература, математика, обществознание, русский язык, история.

Отметим, олимпиада разработана методистами Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества.

 

Занятое место

Имя

Город/район

Учреждение

 

Среди 4-х классов

 

Победитель

Александра Дедкова

Невельский

Средняя образовательная школа № 5

Призёр 2

Иван Ведерников

Псков

Лицей экономики и основ предпринимательства
№ 10

Призёр 2

Алина Степанова

Псков

Средняя образовательная школа № 12 имени героя Ширяева

Призёр 3

Софья Богданова

Невельский

Невельская гимназия

 

Среди 5-х классов

 

Победитель

Анастасия Демина

Невельский

Средняя общеобразовательная школа № 5
им. В. В. Смирнова

Призёр 2

Алёна Архипова

Псков

Лицей экономики и основ предпринимательства
№ 10

Призёр 3

Софья Ковалых

Печорский

Средняя общеобразовательная школа № 9
им. А. С. Пушкина

 

Среди 6-х классов

 

Победитель

Григорий Александров

Псков

Гуманитарный лицей

Призёр 2

Тимофей Ковалев

Псков

Естественно-математический лицей
№ 20

Призёр 2

Софья Мартынова

Псков

Гуманитарный лицей

Призёр 3

Анна Бурлакова

Пустошкинский

Пустошкинский центр образования

 

Среди 7-х классов

 

Победитель

Анастасия Веденеева

Псков

Лицей экономики и основ предпринимательства
№ 10

Призёр 2

Алексей Носов

Опочецкий

Центр образования Опочецкого района
СП «Средняя школа № 4»

Призёр 2

Дарья Кириллова

Дновский

Средняя общеобразовательная школа № 50

Призёр 3

Дарья Зубкова

Себежский

Себежская средняя общеобразовательная школа

 

Среди 8-х классов

 

Победитель

Вероника Васильева

Псков

Лицей «Развитие»

Призёр 2

Роман Сорокин

Псков

Лицей № 4 «Многопрофильный»

Призёр 3

Валерия Назаркина

Псков

Технический лицей

 

Среди 9-х классов

 

Победитель

Иоанна Чугунова

Псков

Псковский технический лицей

Призёр 2

Павел Иванов

Псков

Естественно-математический лицей
№ 20

Призёр 3

Дарья Скачкова

Великолукский

Переслегинская гимназия

 

Среди 10-х классов

 

Победитель

Александр Федоров

Псков

Лицей «Развитие»

Призёр 2

Олеся Осипова

Гдовский

Гдовская средняя общеобразовательная школа

Призёр 3

Диана Кайгародова

Невельский

Средняя общеобразовательная школа № 1
им. К. С. Заслонова

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Открыта запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»
18 января 2021
Открыта запись на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги»
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»
18 января 2021
Ветерану Великой Отечественной войны вручили удостоверение «Почётный гражданин Великолукского района»
Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный
18 января 2021
Эксперт рекомендует псковичам оформлять электронный больничный
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
18 января 2021
Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
Противопоказания при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист
18 января 2021
Противопоказания при прививке от COVID-19 перечислила псковский специалист

Идет загрузка...