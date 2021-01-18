330 школьников Псковской области приняли участие в многопредметной региональной олимпиаде

20:18, 18 января 2021, ПАИ

В Псковской области подведены итоги первого регионального конкурса «Зимняя многопредметная олимпиада». Об этом сообщает администрация. Победителями признаны семь школьников, ещё 17 – призёрами умственных соревнований.

Всего в олимпиаде приняли участие 333 школьника 4–10-х классов из 55 образовательных организаций Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского, Невельского, Куньинского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Пыталовского, Пустошкинского, Себежского и Стругокрасненского районов, а также Пскова и Великих Лук.

Олимпиада прошла в дистанционном режиме. Учащиеся выполняли задания по двенадцати предметам школьного курса: биологии, географии, истории, иностранному языку (английский, немецкий, французский), литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

По итогам конкурса члены жюри признали самыми активными участниками учеников 4-х, 5-х и 6-х классов. Самыми выбираемыми предметами у детей оказались биология, литература, математика, обществознание, русский язык, история.

Отметим, олимпиада разработана методистами Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества.