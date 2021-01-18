330 школьников Псковской области приняли участие в многопредметной региональной олимпиаде
В Псковской области подведены итоги первого регионального конкурса «Зимняя многопредметная олимпиада». Об этом сообщает администрация. Победителями признаны семь школьников, ещё 17 – призёрами умственных соревнований.
Всего в олимпиаде приняли участие 333 школьника 4–10-х классов из 55 образовательных организаций Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского, Невельского, Куньинского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Пыталовского, Пустошкинского, Себежского и Стругокрасненского районов, а также Пскова и Великих Лук.
Олимпиада прошла в дистанционном режиме. Учащиеся выполняли задания по двенадцати предметам школьного курса: биологии, географии, истории, иностранному языку (английский, немецкий, французский), литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.
По итогам конкурса члены жюри признали самыми активными участниками учеников 4-х, 5-х и 6-х классов. Самыми выбираемыми предметами у детей оказались биология, литература, математика, обществознание, русский язык, история.
Отметим, олимпиада разработана методистами Псковского областного центра развития одарённых детей и юношества.
|
Занятое место
|
Имя
|
Город/район
|
Учреждение
|
Среди 4-х классов
|
Победитель
|
Александра Дедкова
|
Невельский
|
Средняя образовательная школа № 5
|
Призёр 2
|
Иван Ведерников
|
Псков
|
Лицей экономики и основ предпринимательства
|
Призёр 2
|
Алина Степанова
|
Псков
|
Средняя образовательная школа № 12 имени героя Ширяева
|
Призёр 3
|
Софья Богданова
|
Невельский
|
Невельская гимназия
|
Среди 5-х классов
|
Победитель
|
Анастасия Демина
|
Невельский
|
Средняя общеобразовательная школа № 5
|
Призёр 2
|
Алёна Архипова
|
Псков
|
Лицей экономики и основ предпринимательства
|
Призёр 3
|
Софья Ковалых
|
Печорский
|
Средняя общеобразовательная школа № 9
|
Среди 6-х классов
|
Победитель
|
Григорий Александров
|
Псков
|
Гуманитарный лицей
|
Призёр 2
|
Тимофей Ковалев
|
Псков
|
Естественно-математический лицей
|
Призёр 2
|
Софья Мартынова
|
Псков
|
Гуманитарный лицей
|
Призёр 3
|
Анна Бурлакова
|
Пустошкинский
|
Пустошкинский центр образования
|
Среди 7-х классов
|
Победитель
|
Анастасия Веденеева
|
Псков
|
Лицей экономики и основ предпринимательства
|
Призёр 2
|
Алексей Носов
|
Опочецкий
|
Центр образования Опочецкого района
|
Призёр 2
|
Дарья Кириллова
|
Дновский
|
Средняя общеобразовательная школа № 50
|
Призёр 3
|
Дарья Зубкова
|
Себежский
|
Себежская средняя общеобразовательная школа
|
Среди 8-х классов
|
Победитель
|
Вероника Васильева
|
Псков
|
Лицей «Развитие»
|
Призёр 2
|
Роман Сорокин
|
Псков
|
Лицей № 4 «Многопрофильный»
|
Призёр 3
|
Валерия Назаркина
|
Псков
|
Технический лицей
|
Среди 9-х классов
|
Победитель
|
Иоанна Чугунова
|
Псков
|
Псковский технический лицей
|
Призёр 2
|
Павел Иванов
|
Псков
|
Естественно-математический лицей
|
Призёр 3
|
Дарья Скачкова
|
Великолукский
|
Переслегинская гимназия
|
Среди 10-х классов
|
Победитель
|
Александр Федоров
|
Псков
|
Лицей «Развитие»
|
Призёр 2
|
Олеся Осипова
|
Гдовский
|
Гдовская средняя общеобразовательная школа
|
Призёр 3
|
Диана Кайгародова
|
Невельский
|
Средняя общеобразовательная школа № 1