Как проходят крещенские купания в Пскове

10:34, 19 января 2021, ПАИ

Ежегодно тысячи верующих окунаются в купели в честь праздника Крещения Господня. В Пскове место для крещенских купаний организовано на реке Великой в районе городского пляжа.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров

































































Все желающие могут прийти к этому месту, а также к другим местам для крещенских купаний в Псковской области, чтобы окунуться с головой или просто омыть лицо водой. У купелей всегда дежурят спасатели.

Всё самое интересное о купании в Крещение Господне можно узнать, прочитав интервью с насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонахом Анастасием.