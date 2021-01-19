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Общество

Как проходят крещенские купания в Пскове

Ежегодно тысячи верующих окунаются в купели в честь праздника Крещения Господня. В Пскове место для крещенских купаний организовано на реке Великой в районе городского пляжа.

  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Как проходят Крещенские купания в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров

Все желающие могут прийти к этому месту, а также к другим местам для крещенских купаний в Псковской области, чтобы окунуться с головой или просто омыть лицо водой. У купелей всегда дежурят спасатели.

Всё самое интересное о купании в Крещение Господне можно узнать, прочитав интервью с насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонахом Анастасием.

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Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
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Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове
Как проходят крещенские купания в Пскове
19 января 2021
Как проходят крещенские купания в Пскове

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