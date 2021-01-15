Девять мест для купания на Крещение организуют в Псковской области

16:31, 15 января 2021, ПАИ

В Псковской области определено девять мест для проведения крещенских купаний по состоянию на 15 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Искупаться можно будет в Гдове на реке Гдовке (в районе улицы 1-я Слободская), а также в деревне Ветвеник Гдовского района на Чудском озере. Здесь окунуться можно 19 января с 12:00 до 13:00.

В деревне Залахтовье Гдовского района на Чудском озере (база отдыха «Тридевятое царство») также организуют крещенскую купель, приехать сюда можно 19 января с 12:00 до 13:00.

В Пскове на реке Великой в районе городского пляжа верующие могут искупаться с 20:00 до 3:00 в ночь с 18 на 19 января и с 10:00 до 20:00 19 января. В районе проведения мероприятия установят две палатки для переодевания, пункт обогрева и пункт питания с горячим чаем.

В деревне Бабаево (карьер Выбуты) Псковского района купель будет действовать с 18:00 18 января до 3:00 19 января.

В Великих Луках на Краснофлотской набережной у лодочной станции МУП «ГПКИО» планируемое время для купаний с 20:00 18 января до 14:00 19 января.

В Опочецком районе окунуться можно в Варыгинской волости у ДК «Родничок». В Себеже купель организуют в районе улицы Замковой, 13.

В Псковском районе купель будет организована в деревне Крипецкое-1 - Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь.