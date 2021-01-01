Всё, что нужно знать о купании в Крещение Господне – интервью с иеромонахом Анастасием

11:28, 16 января 2021, ПАИ

Грядёт православный праздник Крещения Господня, отмечаемый 19 января. За свою практически двухтысячелетнюю историю он оброс множеством мифов и традиций. В преддверии празднования автор и ведущий проекта ПАИ-live Александр Машкарин встретился с насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонахом Анастасием и задал ему самые распространённые вопросы о Крещении.

Народная традиция

– Зачем надо купаться в Крещение?

– Не надо.

– Неожиданно.

– Неожиданный ответ. Кто хочет – купается, кто хочет – нет. Это просто традиция. Крещение Господне – это вообще не про купель и не про магическую воду, это про Творца Вселенной, про Иисуса Христа.

Бог воплотился и в 30 лет пришёл креститься к Иоанну Предтече. Было дано множество пророчеств о том, что придёт Спаситель человечества, который восстановит связь человека и Бога, разрушенную ещё при Адаме и Еве. Из-за того, что человечество эту связь утратило, все проблемы человечества: земля испортилась, звери начинают грызть человеков, в поте лица надо добывать себе пищу, смерть вошла в мир. Почитайте Книгу Бытия, первую часть Библии: очень интересно, захватывающий сюжет.

И вот приходит Господь Иисус Христос, для того чтоб спасти человечество. И Крещение происходит для чего? Иоанн Предтеча принимает людей со всего Израиля, они крестятся в Иордане в знак того, что отказываются от своей предыдущей греховной жизни. По идее мы крещёные люди в большинстве своём. И вот это обещание – отказаться от своей греховной жизни – мы должны были дать Богу один раз и навсегда, когда сами крестились. Купаются люди в купели на Крещение только ради воспоминания этого события, это народная традиция. Но самое главное, что нужно сделать в этот праздник, – это вспомнить о том, что ты христианин, вспомнить, что с Богом тоже можно и нужно общаться, вспомнить, что сам Творец Вселенной тебя зовёт быть ему сыном, братом, другом, вступить с ним в общение и соединиться с ним через крещение, исповедь, причастие, и всё это происходит в храме, а не в купели. Если ты, конечно, пришёл в храм, помолился, исповедался, причастился и хочешь соблюсти народную традицию – так уж и быть, окунайся. А в том, чтобы прийти и с диким криком туда плюхнуться, побравировать перед друзьями, никакого смысла нет.

– То есть народное поверье, что если ты во время Крещения не окунулся в купель – это грех, не соответствует действительности?

– Если не окунулся в купель – это совершенно не грех. Это просто народная традиция. Есть другое заблуждение, что если ты окунулся в купель, то все твои грехи за предыдущий год обнулились. Конечно, когда ты нарушаешь духовные законы, по которым мир устроен, ты повреждаешь свою душу, и исцелить её, просто окунувшись в купель, невозможно. Для этого нужно покаяние. По-гречески покаяние – метанойя, перемена ума. Нужно измениться и обратиться к Богу за помощью, например в таинстве исповеди: это своего рода духовный ремонт. Приходишь на таинство исповеди, которое совершается в том числе и при участии священника, и Господь даёт тебе свою Божественную силу, которая называется благодатью. Она залечивает раны, которые ты нанёс своей душе, и даёт тебе силы для исправления. Тогда ты можешь считать, что последствия грехов отработал и залечил, потому что церковь ещё называют лечебницей и Господь – врач душ и телес: он может залечить и твою душу, и тело. Эта Божественная сила, благодать не действует сама по себе. Она действует на того человека, который в Бога верит, с ним общается и старается жить по тем заповедям, которые тот дал. Если человек ничего не готов делать, кроме того как плюхнуться в воду, никакого исправления и исцеления ожидать не стоит.

С головой

– Правда ли, что во время Крещения вся вода освещается и вовсе не обязательно идти в купель?

– В богослужебных текстах есть такие слова, что во всей Вселенной вода освещается, но это единовременное действие благодати Божией. Господь освещает само это вещество во всей Вселенной. Если же мы имеем в виду крещенскую воду, которая потом долго хранится, содержит в себе эту Божественную силу, благодать, то надо не под краном её набирать, а приходить в храм и набирать ту воду, которая освящена великим чином освящения воды. Собственно, среди моих знакомых нет таких людей, которые набирают себе крещенскую воду из-под крана.

– Тем не менее такой миф есть.

– Это неправильное понимание богослужебного текста. В праздник воды освящаются, но не вся вода становится той самой водой, которую мы храним потом в домах долгое время.

– Если всё-таки человек решил погрузиться в иордань, как это должно происходить?

– Нет церковных правил, которые регулируют, как нужно окунаться с иордань. Ну явно не с бранью, оттого что тебе холодно, а с молитвой, перекрестившись и вспоминая те самые события, которые вспоминаются в этот праздник. Мы вспоминаем что? Как Христос вошёл в воды Иордана и там крестился. Вот если ты с молитвенным настроением заходишь, то хорошо, это будет благочестивое исполнение этой традиции. Каких-то обязательств церковь не налагает. Но если ты человек верующий, крещёный, то без всяких напоминаний надо понимать, что надо быть в этот день в храме, помолиться и причаститься.

– Есть какая-то специальная одежда, в которой надо погружаться?

– Некоторые благочестивые люди берут белые рубашки. Конечно, в такие морозы в белой рубашке, которая тебя облепит и потом будет тебя морозить, немножко тяжело. Не вижу ничего неблагочестивого, если люди купаются в аккуратных купальниках. Часто оборудуются специальные места для обогрева, чтоб можно было согреться, вытереться и не было рисков для здоровья, чтобы после купели сразу быстро в тепло побежал. Главное, чтобы с правильным, благочестивым настроением это люди делали.

– Как правильно погружаться?

– Надо три раза перекреститься: перекрестился – окунулся, перекрестился – окунулся, перекрестился – окунулся. «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Вот такая традиция, как мы делаем при крещении: как священник, когда крестит ребёнка, трижды его окунает с этой крещальной формулой, так же можно помолиться и во время окунания в иордань.

– Обязательно с головой?

– Я думаю, если на тебя смотрят товарищи и ты окунёшься не с головой, это будет не по-настоящему. Ну да, желательно с головой.

Религия не магия

– Окунание в купель избавляет людей от коронавируса? И вообще, если человек болеет коронавирусом и таким образом надеется получить исцеление, стоит ли это делать?

– Стоит только посочувствовать тем людям, которые заболели коронавирусом. Некоторые тяжело болеют, некоторые легко его переносят, легкомысленно к этому относятся. Но нужно сказать, что благодать Божия, таинство церкви помогают душе и частично влияют на тело, но не гарантируют исцеления от всех болезней, и в том числе от коронавируса. Это никакая не дезинфекция. Бог, конечно, совершает чудеса и часто это делает, особенно по молитве людей, когда они его просят и тем более если они угождают Богу и стараются жить по заповедям. Но брать Бога за грудки и требовать, трясти его: «Сотвори со мной обязательно чудо, исцели меня после того, как я два раза окунусь», – конечно, невозможно. Нет, купание в иордани от коронавируса не исцеляет, защищаться надо теми способами, которые рекомендуют врачи.

– Срок действия святой воды какой? Есть ли он? Как долго можно её хранить? Многие воспринимают крещенскую воду как магическую.

– Этикетку «Годен до...» мы, конечно, не наклеиваем.

– Конечно.

– Магическое сознание чем отличается от зрелого религиозного сознания? Ты хочешь сделать какую-то манипуляцию, часто не трудозатратную: заклинание прочитал, магическое вещество выпил, раз – и готово! Собственно, Змей Еву-то и соблазнял этим предложением: «Бог вас обманывает, можете съесть этот плод – и будете сразу как боги. Не надо трудиться, не надо исправляться, не надо учиться любить Бога и других людей, бац – и готово!» Так не работает. Есть мудрая фраза: Бог нас без нас не спасает. Он, конечно, помогает, но надо и свои усилия прикладывать, чтоб Божья помощь к чему-то прикладывалась. По поводу воды то, что она долго хранится, известно с древних времен. Храниться она может годами, и есть случаи, когда десятилетиями лежала. Но обычно её обновляют раз в год, потому что раз в год совершается чин великого освящения воды и можно новую водичку набирать. По поводу того, портится она или не портится: некоторые люди ставят её на подоконник, на солнце, и, бывает, она зацветает. Если хранить в тёмном помещении, обычно хранится долго. В храмах вода набирается раз в год, в течение года мы ею пользуемся и только через год обновляем или даже старую дольше используем – по-всякому бывает.

– Правда или не правда, что священники, братия в этот день обязательно должны побывать в купели?

– Обязательного требования нет. Если ты священник, очевидно, что в этот день ты служишь службу, и когда ты служишь службу, у тебя есть обязанность причащаться. Без уважительной причины ты не можешь избежать этого таинства. Это единственное, что надо обязательно сделать. А купаться или не купаться – это самостоятельный выбор каждого человека.

– В Псковской области есть девять мест для купелей, все они давно известны и используются не один год. Есть места иорданей в храмах, в монастырях, которые не афишируются широкой публике, но тем не менее можно прийти в храм и окунуться там?

– Даже не знаю, не интересовался.

– Отец Анастасий, как говорится, для закрепления материала давайте ещё раз повторим, что самое главное в день Крещения Господня.

– Самое главное в этот день – помнить, что Господь пришёл к Иоанну Предтече, крестился в водах Иордана. Этот праздник ещё называется Богоявлением: в это время явился Бог Сын, Христос, спустился на него Дух Святой в виде голубя, и был голос Отца с небес: «Это сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение», – и так человечеству были явлены все три лица Святой Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти два знаменательных события надо помнить, когда мы отмечаем этот праздник. А самое главное, что надо сделать, – прийти в храм, исповедаться и причаститься. Тогда можно считать, что ты к этому празднику приобщился и в полной мере испытал его радость.

Где в Псковской области организованы купели, читайте здесь.