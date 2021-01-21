Как жителям Псковской области получить льготы по имущественным налогам

09:12, 22 января 2021, ПАИ

Налогоплательщики Псковской области могут оформить льготы при налогообложении имущества физических лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УФНС.

Беззаявительный порядок предоставления льгот установлен для нескольких категорий граждан, в том числе пенсионеров, предпенсионеров, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, многодетных и собственников хозпостроек на садовых, огородных и приусадебных участках площадью не более 50 кв. м.

Жителям региона, относящимся к одной из указанных категорий, не нужно подавать заявления о предоставлении льгот, собирать документы-основания и направлять их в налоговые органы. Все необходимые сведения поступают централизованно в электронном виде из регистрирующих органов, Пенсионного фонда, соцзащиты и федерального реестра инвалидов.

С 2021 года автоматически будут предоставляться налоговые льготы ветеранам боевых действий.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова добавила, что в некоторых случаях налогоплательщик обязан подать заявление на предоставление льготы самостоятельно. К примеру, если у человека в 2020 году впервые возникли основания для использования налоговых льгот или преференция носит ограниченный срок действия и на них не распространяется беззаявительный порядок. Речь также идёт о военнослужащих и гражданах, льготы которым положены на основании муниципального нормативно-правового акта органа местного самоуправления и требуют предоставления подтверждающих документов. Также писать заявления нужно индивидуальным предпринимателям за объекты, используемые в предпринимательской деятельности, и ряду других налогоплательщиков.

В случае если льгота не была учтена, нужно подать заявление о её предоставлении по утвержденной форме в любой налоговый орган. «Целесообразно направить его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 год. Желательно до 1 апреля 2021 года. Сделать это удобно в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», представить лично или направить почтовым отправлением», - отметила Татьяна Волкова.

В таком случае налоговые органы получат дополнительное время для рассмотрения заявления на льготу и для пересчета налогов до наступления срока уплаты.

Получить более подробную информацию о порядке заявления льгот и ознакомиться с их полным перечнем за налоговый период 2020 года можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или по телефону: 8-800-222-22-22.