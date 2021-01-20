Пушкиногорская прокуратура помогает сироте получить жильё
Прокуратура Пушкиногорского района помогает сироте получить благоустроенное жилое помещение, сообщили Псковскому агентству информации в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Гражданское дело рассматривалось 18 января в районном суде. Прокурора просила обязать администрацию Пушкиногорского района предоставить сироте по договору найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим требованиям. Гражданин из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до настоящего времени не смог реализовать свои права.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение в законную силу не вступило.