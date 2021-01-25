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Общество

Прокурор помог четырем сиротам получить жильё в Пыталовском районе

В Пыталовском районе прокурор помог четырём сиротам получить жилье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Администрация Пыталовского района не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Прокурор обратился в суд с иском к администрации Пыталовского района об обязании обеспечить сирот жильём.

Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено, сироты обеспечены квартирами.

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