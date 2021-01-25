Прокурор помог четырем сиротам получить жильё в Пыталовском районе
В Пыталовском районе прокурор помог четырём сиротам получить жилье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
Администрация Пыталовского района не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями. Прокурор обратился в суд с иском к администрации Пыталовского района об обязании обеспечить сирот жильём.
Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено, сироты обеспечены квартирами.