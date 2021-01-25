Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике

20:20, 25 января 2021, ПАИ

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Президент России Владимир Путин впервые высказался про «дворец» в Геленджике, которым якобы владеет глава государства, рассказал канал «Россия 24». Он заявил, что «дворец» не принадлежит ни ему самому, ни его близким родственникам. Российский лидер добавил, что ведение бизнеса его никогда не интересовало.

Вопрос о фильме про «дворец» Путина задал студент из Башкирии. Это произошло в ходе встречи главы государства с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Я не смотрел этот фильм — просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — подчеркнул Путин.

Российский лидер обратил внимание, что информация о геленджикском «дворце» появляется в повестке уже более 10 лет, а «сейчас просто вот (представился) удобный случай: всё скомпоновали и решили всем этим материалом промыть мозги нашим гражданам».

«В современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может быть, миллиарды, ведь всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени <…>, на протяжении этих десяти лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления земельных участков, какие-то проводки финансовые. Хотя бы какие-то оформления у нотариуса — и там тоже следы должны остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде», — сказал президент.

Путин отметил, что вместо этого в расследовании разместили его фотографию, на которой он плавает в бассейне.

«Но я так плавал. Когда и где: в Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных персонажей: «Ну что сказать? Скучно, девочки». Хоть чего-нибудь там попридумывали ещё», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин добавил, что некоторых фигурантов «расследования» он знает лично.

«Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще просто никогда их не видел в глаза. Не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что кто рядом ни появится, на того санкции накладывают», — сказал он.

Президент подчеркнул, что ведение своего бизнеса его никогда не интересовало: «Это не моё совсем».