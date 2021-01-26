Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

11:24, 26 января 2021, ПАИ

На 65-м году жизни после долгой болезни скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к семье умершего.

Отмечается, что у Сергея Приходько был боковой амиотрофический склероз – болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, в 1980 году он окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1980 по 1997 год работал в системе МИД СССР, затем России. В 1997 году перешёл на работу в администрацию президента России. С 9 апреля 1997 года по 14 сентября 1998 года – помощник президента РФ Бориса Ельцина по международным делам. С 14 сентября 1998 года по 26 марта 2004 года – заместитель руководителя администрации президента России.

С 26 марта 2004 года по 21 мая 2012 года – помощник президента РФ. С 21 мая 2012 года по 22 мая 2013 года – первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера Владислава Суркова. С 8 мая по 21 мая 2013 года временно исполнял обязанности руководителя аппарата правительства РФ. С 22 мая 2013 года по 18 мая 2018 года – заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ. С 18 мая 2018 года был первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера Константина Чуйченко. С 25 января 2020 года Сергей Приходько был помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.