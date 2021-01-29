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Культура

Опубликована программа Дня памяти Пушкина в Псковской области

Дмитрий Белюкин. Умирающий Пушкин (1985—1986). Из фондов «Михайловского».

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу Дня памяти Пушкина, который состоится 10 февраля.

Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева, в этот день в некрополе Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре у могилы поэта проведут заупокойную службу. Начало литии — в 14:45. Именно в этот час поэт умер, и его друг Василий Жуковский остановил часы в доме Пушкиных на Мойке, 12.

Также в памятный день в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) откроют выставку «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…». Экспозицию готовят по материалам из разных фондовых коллекций музея: будет представлена живопись, графика, предметы быта пушкинского времени, редкие издания.

Ещё одна часть мемориальной программы — спектакль петербургского актёра и певца Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой». В его основу легли письма и дневники поэта, воспоминания современников поэта. В ходе действия со сцены прозвучат стихи Пушкина и романсы русских классиков. В часть сцен актёр вводит кукол-марионеток: поэта, его няню Арину Родионовну, его музу.

Подробнее о программе памятных дней можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское». Все мероприятия пройдут строго в соответствии с предписаниями региональных властей, введёнными в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в Псковской области.

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