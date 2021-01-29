Родители подростков из Палкинского района получили психологическую и вещевую помощь

14:46, 30 января 2021, ПАИ

Сотрудники и волонтёры Псковского областного отделения Российского детского фонда организовали в Палкинском районе семинары с психологами и выдачу вещевой помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

В деревнях Качаново и Родовое психологи Елена Гончар и Регина Домашкина поговорили с родителями о взаимодействии с подростками, рассказали, как наладить контакт с ребёнком в этом возрасте, научиться его понимать и принимать таким, какой он есть, сохранить доверительные отношения в семье.

После семинара родители могли подобрать вещи для своих детей, взять новую резиновую обувь, переданную руководителем региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Юрием Сорокиным. Всем детям выдали сладкие подарки.

Такие поездки проходят в рамках проекта «Щедрый склад», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект продлится до марта.

Детский фонд поблагодарил волонтёров, которые помогают с раскладкой и выдачей вещевой помощи, и людей, регулярно передающих детские и подростковые вещи для нуждающихся детей Псковской области. «Отдельное спасибо автоволонтёрам, которые помогли с доставкой груза помощи в район», – отметили в организации.