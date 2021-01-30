От Telegram потребовали прекратить незаконное распространение данных россиян

19:28, 30 января 2021, ПАИ

Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ, передает ТАСС

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», - сообщается на официальном сайте ведомства.

Также в документе отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», - отметили в Роскомнадзоре.

Данное письмо спровоцировали некоторые каналы в Telegram, в которых были опубликованы данные силовиков, проводивших задержания протестующих на несогласованной акции 23 января.