Дом культуры Бежаницкого района впервые за одиннадцать месяцев карантина принял зрителей
Сегодня, 31 января, спустя одиннадцать месяцев концертный зал районного центра культуры снова принимал зрителей. Театр миниатюр «Оба – на» в постановке Елены Осиповой представил сказочную познавательную историю «Экономика должна быть экономной», пишет газета «Сельская новь».
«Согласно требованиям Роспотребнадзора, были соблюдены все меры. Зрители сидели в масках на положенном расстоянии друг от друга. Родители окунулись в атмосферу детства, а дети узнали, что может произойти в реальной жизни. Порадовали зрителей игра актёров и костюмы», – поделились журналисты районного издания.