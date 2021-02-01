190-летие создания «Сказки о царе Салтане» отмечают в «Михайловском»

13:53, 02 февраля 2021, ПАИ

Выставку «В свете ж вот какое чудо…» открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Новая экспозиция создана к 190-летию «Сказки о царе Салтане…», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

В экспозицию вошли 67 предметов из разных фондовых коллекций. «Здесь есть редкая оригинальная и печатная графика, причём не только иллюстративного плана, но и, например, архитектурные наброски конца XIX века. Среди предметов быта и произведений декоративно-прикладного искусства можно увидеть деревянную, обитую кожей и металлическими полосами шкатулку пушкинского времени, потешную пушечку, из какой могли палить на острове Буяне, повелевая кораблю пристать к пристани, оригинальную, характерную для Псковского региона, керамику, многое другое. Особое внимание посетителей музейщики хотели бы обратить на редкие издания «Сказки…» от 1838 года до наших дней», – отметила Лидия Токарева.

Экспозиция интерактивна: посетители смогут тут же, в зале, проверить, насколько хорошо они помнят текст сказки, и даже при помощи «цифрового пера» и проекционного аппарата её проиллюстрировать.

Выставка «В свете ж вот какое чудо…» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и будет доступна для посетителей до 15 июня. Официальное её открытие состоится в День памяти Пушкина 10 февраля и пройдёт с обязательным соблюдением всех действующих в Псковской области санитарно-эпидемиологических предписаний.