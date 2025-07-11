Митрополит Матфей: Памятники псковской архитектуры – это воплощённая вера и духовная сила

13:37, 10 июля 2025, ПАИ

Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» в Пскове стал доброй традицией и ценной возможностью для встречи специалистов, сказал митрополит Псковский и Порховский Матфей. Приветственный адрес от владыки на открытии форума сегодня, 10 июля, прочёл настоятель храма Святителя Василия Великого (на Горке), протоирей Андрей Большанин, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва



Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва





























«Особую значимость форуму придаёт участие тех, кто сохраняет форму и смыслы. Памятники псковской архитектуры – это воплощённая вера и духовная сила. Сегодня они становятся точкой притяжения туристов, и важно, чтобы наша работа сопровождалась молитвой. Благодарю всех участников и гостей форума. Пусть Псковская земля укрепит каждого из вас на этом пути», – отметил он.

В формате видеообращения собравшихся поприветствовал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. Он поблагодарил правительство Псковской области и других организаторов за проведение форума, так как его главная миссия – сохранение всемирного наследия. «Благодаря нашим совместным усилиям рождаются новые идеи и стратегии. Уверен, что V региональный форум станет успешным стартом для новых соглашений и инициатив, а каждый участник сможет внести свой вклад», – подчеркнул он.

Руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков в ходе видеообращения также добавил, что нельзя не отметить работу региона по сохранению культурного наследия, и поблагодарил всех причастных к ней.

Также было передано обращение от директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Владимира Аристархова. «Форум стал авторитетной площадкой, а участники мероприятия не только представляют свои наработки, но и обмениваются опытом. Речь в данном случае идёт не только о материальном, но и о нематериальном наследии. Эта миссия становится общим делом для всех граждан. И в год 80-летия Победы это становится исключительно важным», – заметил он.

Также к участникам форума по видеосвязи обратился президент национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России Леонид Кондрашев. По его словам, знаменательно, что форум проходит именно на Псковской земле. «Надеюсь, что нынешняя работа будет отмечена новыми идеями, показами замечательных практик и дискуссиями, которые дадут много полезного», – сказал он.

Президент региональной общественной организации «Академия архитектурного наследия» Александр Данилин подчеркнул, что форум – это большой прорыв в вопросе обмена опытом, так как каждый регион имеет свои памятники и та работа, которая проведена по включению объектов в список ЮНЕСКО, была огромной. «И будет вестись работа по увеличению числа таких памятников и их сохранению. Всем собравшимся желаю больших творческих успехов. Рад, что сегодня мы все здесь присутствуем», – сказал он.

В свою очередь генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила за приглашение на форум и отметила: «Псковский музей-заповедник выполняет очень серьёзную миссию, где самое главное – привить чувство любви к тому, что нас окружает. И заниматься этим очень и очень непросто. Создание сильных экскурсионных маршрутов – важная стратегическая работа. Противостоять культуре невозможно, и это наше огромное преимущество. Русская культура – это тоже фронт, и мы стоим на передовых рубежах».

В заключение президент общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России» Вячеслав Фатин в ходе видеообращения обратил внимание, что пятый год форум объединяет общественные организации и его участники встречаются в гостеприимном Пскове. «Ещё одна задача – влюбить население в историю, заинтересовать памятниками искусства. Уверен, эти вопросы будут обсуждены на форуме. Желаю продуктивной работы», – отметил он.

Продолжилось мероприятие секцией «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне» и экскурсионной программой.