Редкий портрет представлен на выставке в Псковском музее

13:34, 10 июля 2025, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике представили редкий портрет Густава Зоргенфрея. Работа написана в 1890-х годах неизвестным, предположительно, псковским художником, сообщили ПАИ в музее.

Полученный портрет после смерти Густава Зоргенфрея хранился в Петербурге, в семье его младшего сына Курта, экономиста с университетским образованием, преподававшего на Высших коммерческих курсах М. В. Побединского, затем после 1917 года в высших учебных заведениях Ленинграда. Курт Зоргенфрей умер в 1942 году в блокадном Ленинграде, но портрет был сохранен его близкими и возвращен в семью, его дочери, театральному режиссеру Елене Зоргенфрей (1907–1990), передавшей эту семейную реликвию своему старшему сыну, лауреату Государственной премии в области физики Владимиру Николаеву. Именно он принял решение передать портрет в Псковский музей-заповедник, и это желание после его смерти было осуществлено его вдовой Аллой Шелаевой, кандидатом филологических наук, историком культуры, постоянным участником Философовских чтений в Бежаницах, автором работ о творчестве другого члена семьи Зоргенфрей – поэта и переводчика Вильгельма Зоргенфрея (которому Владимир Николаев приходился внучатым племянником).

«Этот портрет висел на стене в моей квартире более тридцати лет, написан неизвестным несомненно талантливым художником, имя которого, возможно, скрывается за рамочным обрамлением полотна. Надеюсь, сотрудники музея, опытные искусствоведы и реставраторы, смогут определить автора и уточнить время создания портрета. Это дарение произошло благодаря моей удачной встрече на Бежаницких чтениях в 2023 году с Марией Проценко, старшим научным сотрудником художественного отдела Псковского музея, которая с большим интересом отнеслась к истории портрета и профессионально подготовила его передачу в музей», – рассказала Алла Шелаева.

Также она отметила, что иногда использует псевдоним Алина Зоргенфрей, под которым недавно выступила как редактор сборника стихов молодого псковского поэта Александра Лугинского «Пульс времени», который вручила в подарок музею.

Густав Зоргенфрей (1839–1896) в 1864 году окончил Дерптский университет и связал свою жизнь с Псковом. Он был хорошо известен как фармацевт врачебного губернского правления и общественный деятель. С 1874 года неоднократно избирался гласным городской думы и в Совет Земского банка. Известно, что он активно занимался просветительской деятельностью в городе, читал лекции по врачебному делу и фармацевтике. Был учредителем «Общества псковских врачей, ветеринаров и фармацевтов» и многих общественных комитетов. В 1880-е годы получил чин коллежского советника. В 1872 году Густав Зоргенфрей приобрел у провизора Эдуарда Дипнера самую большую в Пскове, так называемую «Старую аптеку» на углу Садовой и Сергиевской улиц возле церкви Василия на Горке, которая пользовалась признанием псковичей и просуществовала до первых бомбежек Пскова в Великую Отечественную войну. У него и его жены Эммы Ширер было трое сыновей – Густав (1871–1934), Оттон (1874–1914), Курт (1878–1942) и дочь Эмма (1879–1964), в замужестве Виндт.

Они также воспитывали сына рано умершего младшего брата Густава Ивановича Александра Ивановича – Вильгельма (1882–1938), впоследствии ставшего поэтом, переводчиком и издателем, а также близким другом Александра Блока. Экземпляр единственного прижизненного стихотворного сборника Зоргенфрея «Страстная суббота», выпущенного в 1922 году, хранится в древлехранилище Псковского музея. Его переиздание в составе сборника «Страстная суббота. Стихи, воспоминания, переводы. СПб, 2014» было подготовлено Аллой Шелаевой, он также подарен ею Псковскому музею.

Портрет Густава Зоргенфрея впервые представлен вниманию публики на выставке портретов «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию были» из собрания Псковского музея-заповедника.