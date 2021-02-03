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Общество

Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса

Причину высокой смертности псковичей от коронавируса объяснила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас регистрируются те смертельные исходы от коронавируса, которые наступили в ноябре и декабре, когда наблюдался подъём заболеваемости», - добавила Надежда Рагозина.

Также она отметила, что по результатам предварительного анализа можно сделать вывод, что доля пациентов с коронавирусом, которые скончались на дому, невелика.

Ранее губернатор Михаил Ведерников призвал проанализировать все смерти от коронавируса в регионе и отметил, что смертность будет расти некоторое время.

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