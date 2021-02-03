Надежда Рагозина объяснила причину высокой смертности псковичей от коронавируса

16:06, 03 февраля 2021, ПАИ

Причину высокой смертности псковичей от коронавируса объяснила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас регистрируются те смертельные исходы от коронавируса, которые наступили в ноябре и декабре, когда наблюдался подъём заболеваемости», - добавила Надежда Рагозина.

Также она отметила, что по результатам предварительного анализа можно сделать вывод, что доля пациентов с коронавирусом, которые скончались на дому, невелика.

Ранее губернатор Михаил Ведерников призвал проанализировать все смерти от коронавируса в регионе и отметил, что смертность будет расти некоторое время.