В Псковской области проанализируют все случаи смерти от COVID-19

15:06, 03 февраля 2021, ПАИ

Все случаи смерти от COVID-19 проанализируют в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поручил заместителю председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежде Рагозиной детально проанализировать каждый случай смерти от коронавируса.

Прежде всего, глава региона призвал определить, какое количество умерших относилось к группе риска, как их быстро госпитализировали после вызова врача и соблюдались ли все рекомендации по лечению.

«Нужно проследить все цепочки, чтобы исключить нарушения действующих регламентов», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее глава региона отметил, что смертность от коронавируса в регионе будет расти некоторое время.