Смертность от коронавируса будет расти некоторое время – Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что некоторое время будет расти смертность от коронавируса. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Как и летом, практически ежедневно увеличивается статистика смертей от COVID-19, – отметил глава региона. – Есть понимание, что смертность будет расти ещё некоторое время».
Губернатор также выразил соболезнования всем, у кого коронавирус забрал родных и близких.