Смертность от коронавируса будет расти некоторое время – Михаил Ведерников

15:07, 03 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что некоторое время будет расти смертность от коронавируса. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Как и летом, практически ежедневно увеличивается статистика смертей от COVID-19, – отметил глава региона. – Есть понимание, что смертность будет расти ещё некоторое время».

Губернатор также выразил соболезнования всем, у кого коронавирус забрал родных и близких.