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Культура

23 февраля Псковский театр драмы представит первую премьеру года

Первой премьерой 2021 года в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина станет спектакль «Дни Победы» – документальный секстет режиссера Веры Поповой по одноименной пьесе современного драматурга Ксении Степанычевой. Его поставят 23 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В этом спектакле нет разделения на сцену и партер: зрители и актеры находятся в одном общем пространстве, и это – пространство памяти. Исполнители ролей не переодеваются в гимнастерки старого кроя и не пытаются подражать манерам советских людей 1940-х. Невыдуманные истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной, записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой, актеры спектакля примеряют к себе – и правда о войне начинает звучать личной задушевной историей.

«Для меня было важно поговорить со зрителем о войне, о нашем прошлом без пафоса, без псевдогероики, без фальши. Чтобы разговор был не казенным, «для галочки», а живым и волнующим», – отметила режиссер Вера Попова в преддверии премьеры.

Подводник Володя, Рая, жена моряка, Юра, сержант-артиллерист, пехотинец Вася, дочь ленинградского скульптора Таня и, наконец, Серега-связист, чье путешествие по дорогам войны оказалось самым долгим и драматичным, – в спектакле Веры Поповой скорбь о жертвах войны и радость Победы оказываются предельно конкретными эмоциями конкретных людей, так похожих на нас сегодняшних.

В честь юбилея Победы театр дарит зрителям спектакль интимный и камерный, к тому же – музыкальный.

Спектакль будет проходить в медиахолле, пространство которого обновится к премьере. Зрители смогут занять места за столиками или расположиться в зрительских креслах, расставленных по периметру. Это будет новый для Псковского театра драмы опыт: артисты будут играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

В спектакле заняты лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Евгений Терских, Камиль Хардин.

Режиссер Вера Попова – выпускница мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, главный режиссер Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина. Ее спектакли «Камера обскура» (Александринский театр, 2014) и «Черный монах» (Коми-Пермяцкий Национальный драматический театр им. М. Горького, 2018) номинировались на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Автор сценографии и костюмов к спектаклю – Александр Стройло, заслуженный художник России, главный художник Псковского театра драмы, оформивший десятки фильмов и спектаклей. Произведения Стройло хранятся в Русском музее, Доме-музее Островского, в Псковской картинной галерее и других музеях, его выставки проходили в Москве, Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене и Амстердаме, Перте.

Музыкальный руководитель спектакля – Роман Столяр, композитор, пианист-импровизатор, выступавший с концертами в двадцати шести странах мира, ранее –музыкальный руководитель Новосибирского театра «Глобус», где создал музыку к тридцати спектаклям. Также сотрудничал с Александринским театром и Театром на Литейном в Санкт-Петербурге, много работает с Верой Поповой и Борисом Павловичем. Музыкант ведет широкую педагогическую деятельность по фортепианной импровизации в России и за рубежом, проводил занятия в Калифорнийском институте искусств (CalArts), в Мичиганском университете, в нью-йоркской Новой школе классической музыки Mannes College, в учебных заведениях Швейцарии, Франции, Италии, Австрии, Германии.

Над световым оформлением спектакля работал Андрей Козлов – художник по свету Рязанского театра драмы.

Для зрителей 12+. 

Псковский театр драмы проводит флешмоб «Дни Победы», приуроченный к премьере. Театр опубликует истории псковичей о том, как их родные ветераны встретили весть о Победе в 1945 году. Свою историю (в формате видеоролика или текста) можно прислать на электронную почту press@drampush.ru.

 

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