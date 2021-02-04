Актрису Алису Фрейндлих скоро могут выписать из больницы

21:25, 04 февраля 2021, ПАИ

В Большом драматическом театре имени Товстоногова, где работает актриса Алиса Фрейндлих, рассказали об улучшении её самочувствия. При положительной динамике её могут вскоре выписать, сообщает ТАСС.

«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьёзное улучшение состояния лёгких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остаётся в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная и, если так будет продолжаться, её скоро выпишут. Мы все очень этого ждём», – рассказали в театре.

В клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге 86-летняя Алиса Фрейндлих попала в конце декабря с COVID-19. В течение месяца она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. По поводу её лечения собирали консилиум с привлечением экспертов из столицы, которые признали лечение народной артистки СССР правильным.