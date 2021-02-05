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Общество

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 2 538 человек, в Островском – 1 459, в Невельском – 1 242.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (206), Красногородском (171) и Усвятском (130) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 867 человек, в Великих Луках – 5 464.

В Псковской области зарегистрировано 30 038 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 295 пациентов, 140 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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