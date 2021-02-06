Более 3,5 тысячи человек умерло от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

18:37, 06 февраля 2021, ПАИ

375 791 человек заразился коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 3 556 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 6 февраля в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 47 512, погибло 456 человек. В Латвии 71 320 человек были инфицированы коронавирусом, умерло 1 327 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 256 959 человек, погибло – 1 773.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 105,9 млн человек, свыше 77,5 млн – выздоровело, более 2,3 млн – умерло. В России коронавирусом заболели 3 951 233 человека, 3 436 326 пациентов выздоровело, 76 229 – умерло. В Псковской области COVID-19 заразился 30 121 человек, выздоровели 18 593 пациента, умерло 140 человек.