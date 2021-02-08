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Общество

В Себежском и Невельском районах станет светлее

Определен подрядчик на устройство освещения на остановках и «зебрах» в Себежском и Невельском районах, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По результатам электронного аукциона контракт на сумму более 2 млн рублей заключен между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «СтройКом». До 2 июня подрядчику предстоит выполнить монтаж опор освещения, электрического кабеля, уличных светильников, а также провести пусконаладочные работы по 8 адресам.

В Невельском районе осветительные приборы появятся на 188-ом км дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, на перекрестке с автодорогой Великие Луки – Невель. Это потенциальное место дорожно-транспортных происшествий, уточнили в комитете.

В Себежском районе фонари установят на дороге Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссией вблизи населенных пунктов Зародищи (28-й км), Новоселье (47-й км), Мальково (51-й км), Осыно (69-й км), Долосцы (80-81-й км). Кроме того, станет светлее на дороге Васильково – Борисенки у деревни Борисенки (9-й км) и на дороге Толкачево – Себеж – Заситино у деревни Ульяновщина (35-й км).

Гарантия на опоры ЛЭП составит 10 лет, кабели, светильники и прочее электрооборудование - 3 года.

Элементы освещения появятся на автобусных остановках, пешеходных переходах, кольцевых и локальных пересечениях и примыканиях. Работы будут проведены в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2020 году аналогичные работы проведены вблизи 25 населенных пунктов Псковского, Печорского, Палкинского, Невельского и Великолукского районов.

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