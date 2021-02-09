У Михаила Ведерникова партнерские отношения с Андреем Турчаком, заявил советник губернатора

12:29, 09 февраля 2021, ПАИ

У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова нормальные партнерские отношения с секретарем Генсовета «Единой России», сенатором Андреем Турчаком. Об этом заявил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

Напомним, Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций заявил о готовности возглавить список «Единой России» на выборах в областное Собрание. Эта реплика частью наблюдателей (в основном, за пределами региона) была трактована как свидетельство о противоречиях с Андреем Турчаком.

«Никаких потаенных войн, держаний ножей за пазухой я не слышал, не видел, тем более что я прекрасно знаю Андрея Анатольевича давно», - отметил Антон Сергеев.

Он рассказал, что есть круг ресурсов в мессенджерах и соцсетях, которые с настойчивостью, достойной лучшего употребления, «пытаются стравить две эти персоны». «Это есть. И естественно, когда появилась такая фраза, они сразу побежали стравливать и пытаться ну хоть как-то разжечь какой-то огонь. Не удалось. Мы им искренне сочувствуем», - добавил советник губернатора.