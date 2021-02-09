Михаил Ведерников почтил память защитников Порховской земли

15:45, 09 февраля 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память советских воинов, партизан и мирных жителей, павших в годы Великой Отечественной войны в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках рабочего визита в район 9 февраля Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и руководителем муниципалитета Ольгой Ивановой возложили цветы к монументу на Ивановском кладбище в Порхове. Там покоятся останки более 260 защитников Порховской земли, а также более 5 тысяч граждан, замученных фашистами во время оккупации.

Здесь же губернатор почтил память бывшего главы Порховского района Виктора Степанова, который скончался в декабре 2020 года.