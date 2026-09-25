Солодёжню XVII века в Пскове выставили на продажу почти за 7 млн рублей

11:11, 25 сентября 2026, ПАИ

Здание Солодёжни XVII века и прилегающая к ней территория на улице Гоголя, 42 в Пскове выставлены на продажу за начальную цену в 6 млн 951 тысячу рублей. Продажа осуществляется в формате торгов, которые пройдут 30 октября, сообщается на сайте земля.дом.рф.

На собственника здания будут возложены обязательства проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Срок завершения работ по сохранению объекта культурного наследия – июль 2029 года.

Солодёжня – пример каменной гражданской архитектуры Пскова XVII века. Первоначально здание было не производственной постройкой, а богатыми жилыми палатами. Имя первого владельца достоверно не установлено, однако размеры и устройство дома свидетельствуют о высоком положении его хозяина. В основе сооружения лежит характерная для древнерусских палат трёхчастная планировка. Толстые каменные стены и сводчатые перекрытия обеспечивали прочность, сохраняли тепло зимой и прохладу летом. До наших дней дошли два каменных этажа и старинное псковское крыльцо.

Во время исследований здания обнаружены фрагменты расписных и рельефных печных изразцов XVII века. Это говорит о том, что жилые помещения отапливались нарядными изразцовыми печами, а их интерьеры были значительно богаче, чем можно предположить по строгому наружному облику палат.

Название «Солодёжня» закрепилось за домом позднее. В XIX веке его владелец, псковский купец Степан Воронин, использовал помещения для приготовления и хранения солода. Таким образом, первоначальные жилые палаты превратились в хозяйственное здание. Позднее дом принадлежал барону Витингофу и купцу Лапину, а в 1914 году передан Псковскому археологическому обществу.