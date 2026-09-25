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Общество

Солодёжню XVII века в Пскове выставили на продажу почти за 7 млн рублей

Здание Солодёжни XVII века и прилегающая к ней территория на улице Гоголя, 42 в Пскове выставлены на продажу за начальную цену в 6 млн 951 тысячу рублей. Продажа осуществляется в формате торгов, которые пройдут 30 октября, сообщается на сайте земля.дом.рф.

Солодёжня, улица Гоголя, 42. Фото: ПАИ

На собственника здания будут возложены обязательства проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Срок завершения работ по сохранению объекта культурного наследия – июль 2029 года.

Солодёжня – пример каменной гражданской архитектуры Пскова XVII века. Первоначально здание было не производственной постройкой, а богатыми жилыми палатами. Имя первого владельца достоверно не установлено, однако размеры и устройство дома свидетельствуют о высоком положении его хозяина. В основе сооружения лежит характерная для древнерусских палат трёхчастная планировка. Толстые каменные стены и сводчатые перекрытия обеспечивали прочность, сохраняли тепло зимой и прохладу летом. До наших дней дошли два каменных этажа и старинное псковское крыльцо.

Во время исследований здания обнаружены фрагменты расписных и рельефных печных изразцов XVII века. Это говорит о том, что жилые помещения отапливались нарядными изразцовыми печами, а их интерьеры были значительно богаче, чем можно предположить по строгому наружному облику палат.

Название «Солодёжня» закрепилось за домом позднее. В XIX веке его владелец, псковский купец Степан Воронин, использовал помещения для приготовления и хранения солода. Таким образом, первоначальные жилые палаты превратились в хозяйственное здание. Позднее дом принадлежал барону Витингофу и купцу Лапину, а в 1914 году передан Псковскому археологическому обществу.

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