Почти 80 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:23, 11 февраля 2021, ПАИ

По состоянию на утро 11 февраля в мире зарегистрировано 107 861 936 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 365 119 человек. Количество выздоровевших – 79 879 221.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 27 897 214. В этой стране от коронавируса умерло 483 200 человек, выздоровело – 17 827 323.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 4 012 710 человек, 3 516 461 пациент выздоровел, 78 134 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 30 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 19 138 пациентов, 146 человек умерло.