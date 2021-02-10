Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 составило 146 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области - 30 411. За минувшие сутки зарегистрировано 76 новых больных. Выздоровели – 19 138 человек, за сутки - 220.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 11007 больных с начала пандемии, Великие Луки – 5502, Бежаницкий район - 271, Великолукский район – 709, Гдовский район – 398, Дедовичский район – 582, Дновский район - 283, Красногородский район – 175, Куньинский район – 269, Локнянский район - 208, Невельский район – 1246, Новоржевский район – 291, Новосокольнический район – 764, Опочецкий район – 808, Островский район – 1482, Палкинский район – 327, Печорский район – 576, Плюсский район – 421, Порховский район – 956, Псковский район – 2564, Пустошкинский район – 251, Пушкиногорский район - 244, Пыталовский район – 218, Себежский район – 409, Стругокрасненский район – 285, Усвятский район – 130.