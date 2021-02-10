0
14:07
Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области
12:11
«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область
12:07
На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым
11:46
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
11:38
Валерий Кузьмин: В лице ветерана Навальный оскорбил тысячи людей
11:27
Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек
11:18
Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году
Еще новости
Общество

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса

Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 составило 146 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области - 30 411. За минувшие сутки зарегистрировано 76 новых больных. Выздоровели – 19 138 человек, за сутки - 220.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 11007 больных с начала пандемии, Великие Луки – 5502, Бежаницкий район - 271, Великолукский район – 709, Гдовский район – 398, Дедовичский район – 582, Дновский район - 283, Красногородский район – 175, Куньинский район – 269, Локнянский район - 208, Невельский район – 1246, Новоржевский район – 291, Новосокольнический район – 764, Опочецкий район – 808, Островский район – 1482, Палкинский район – 327, Печорский район – 576, Плюсский район – 421, Порховский район – 956, Псковский район – 2564, Пустошкинский район – 251, Пушкиногорский район - 244, Пыталовский район – 218, Себежский район – 409, Стругокрасненский район – 285, Усвятский район – 130.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области
10 февраля 2021
Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области
«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область
10 февраля 2021
«Поезд Победы» вновь прибудет в Псковскую область
На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым
10 февраля 2021
На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
10 февраля 2021
Ещё один житель Псковской области скончался от коронавируса
Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек
10 февраля 2021
Квартиры в старых домах подорожали в Псковской области больше новостроек
Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году
10 февраля 2021
Населения целого Себежа лишилась Псковская область в 2020 году
Губернатор поблагодарил подрядчиков, реализовавших крупные дорожные проекты в Псковской области
10 февраля 2021
Губернатор поблагодарил подрядчиков, реализовавших крупные дорожные проекты в Псковской области
Бизнесмен, врач и президент: с кем россияне мечтают завести роман
10 февраля 2021
Бизнесмен, врач и президент: с кем россияне мечтают завести роман

Идет загрузка...