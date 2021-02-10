В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в три раза больше человек, чем заболело

00:44, 10 февраля 2021, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области от коронавируса вылечилось почти в три раза больше человек (220), чем заболело (76 новых случаев). Об этом написал в Instagram глава региона Михаил Ведерников.

«Новых очагов нет, в действующих новых заболевших не выявлено», – сообщил Михаил Ведерников.

Всего с начала эпидемии в Псковской области было выявлено 30 411 заболевших коронавирусом, 19 138 человек уже выздоровело, 145 – умерло.

За весь период было проведено 257 545 тестов на COVID-19.