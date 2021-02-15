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Политика

ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Минюст требование отклонил

Минюст ответил отказом на требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального. Фото ОБЩЕСТВО Минюст не счел возможным освобождение Навального по требованию ЕСПЧ 16 февраля 2021, 20:22 3882 АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ ЕСПЧ МИНЮСТ Фото: ТАСС/Пресс-служба Бабушкинского суда

Россия не сможет освободить блогера Алексея Навального, которого осудили по делу «Ив Роше», по требованию ЕС, поскольку это станет грубым вмешательствам в работу судов РФ. Об этом «Известиям» сегодня сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за красную линию. Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», – заявили в ведомстве.

Ранее источник агентства, близкий к Совету Европы, сообщил, что организация может потребовать от РФ освобождения Навального через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента суда.

В Минюсте же уточнили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не имеет права отменять или менять решения национального суда.

«Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются, скорее, по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от «рутинных» постановлений ЕСПЧ», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, решение об освобождении осуждённого будет противоречить правовой природе обеспечительных мер, целью которых является обеспечение нормального рассмотрения дел в ЕСПЧ.

В настоящее время Минюст состоит в переписке с Европейским судом по правам человека касательно заявления адвокатов Навального об условиях его содержания в СИЗО.

 

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