ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Минюст требование отклонил

21:57, 16 февраля 2021, ПАИ

Россия не сможет освободить блогера Алексея Навального, которого осудили по делу «Ив Роше», по требованию ЕС, поскольку это станет грубым вмешательствам в работу судов РФ. Об этом «Известиям» сегодня сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за красную линию. Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», – заявили в ведомстве.

Ранее источник агентства, близкий к Совету Европы, сообщил, что организация может потребовать от РФ освобождения Навального через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента суда.

В Минюсте же уточнили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не имеет права отменять или менять решения национального суда.

«Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются, скорее, по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от «рутинных» постановлений ЕСПЧ», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, решение об освобождении осуждённого будет противоречить правовой природе обеспечительных мер, целью которых является обеспечение нормального рассмотрения дел в ЕСПЧ.

В настоящее время Минюст состоит в переписке с Европейским судом по правам человека касательно заявления адвокатов Навального об условиях его содержания в СИЗО.