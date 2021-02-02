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Общество

Алексей Навальный получил реальный срок

Алексей Навальный. Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ

 

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включённого Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводилось выездное заседание.

Решение принято по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая выявила нарушение осуждённым правил условного наказания. Таким образом, Навальный приговорён к 3,5 годам колонии общего режима. Однако он проведёт в колонии 2 года и 8 месяцев с учётом года, проведённого под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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