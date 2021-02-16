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Экономика

О выведении псковского общепита из тени, налоговом контроле и штрафах – в интервью с Юлией Шкляр

В эфире ПАИ-live ведущий и автор проекта Александр Машкарин побеседовал с исполняющим обязанности заместителя руководителя УФНС России по Псковской области Юлией Шкляр на актуальные темы, а именно: зачем нужны онлайн-кассы, кто может работать без них и что может быть после невыдачи чека.

Один в поле – исключение

– Наш разговор пойдёт о проекте выведения из теневого оборота денежных средств, которые есть на розничных рынках. Уже несколько лет на рынках используются кассовые аппараты, которые могут передавать сведения в интернет. Но не везде это происходит. Расскажите, что это за проект и где вы столкнулись с тем, что предприниматели не торопятся использовать кассовые аппараты?

– Уже не первый год бизнес применяет онлайн-кассы, которые в режиме реального времени передают всю информацию в налоговые органы. Это позволяет контролировать поток денежных средств. Именно с контролем потока наличных денежных средств связаны проекты, осуществляемые Федеральной налоговой службой.

В настоящее время Федеральная налоговая служба приступила к реализации двух масштабных отраслевых проектов: «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках».

Все основные мероприятия, которые налоговые органы будут проводить в рамках реализации данных проектов, коснутся лиц, которые предоставляют услуги в сфере общественного питания и осуществляют торговую деятельность на розничных рынках.

– То есть это не только торговцы? Захочу купить булочку на улице – мне должны дать чек?

– На улице, наверное, у нас булочки не продают… Их продают в определённых местах – в кафе, пекарнях. Там обязательно должна быть применена контрольно-кассовая техника. Контрольно-кассовая техника может пока не применяться, если индивидуальный предприниматель работает, ведёт бизнес один без привлечения наёмного труда. 

– Один как перст.

– Да. Но в настоящее время, чтобы оказать качественный сервис потребителям, всё-таки одному вести бизнес трудно. Нужен штат с определённой квалификацией, который бы помогал вести бизнес.

Цель проектов, которые реализует Федеральная налоговая служба, – побуждение повсеместного применения хозяйствующими субъектами в условиях, установленных законодательством, контрольно-кассовой техники и, как следствие, повышение доходов бюджета за счёт сокращения теневого денежного наличного оборота, связанного с неприменением кассовой техники и с неполнотой отражения выручки.

Имеющие уши да услышат

– Как налоговая будет проверять, есть ли у предпринимателя кассовый аппарат?

– На первом этапе реализации данных проектов налоговые органы проведут инвентаризацию всех мест общественного питания и розничных рынков. В ходе этой инвентаризации будут установлены следующие факты. Первое: зарегистрировано ли лицо, осуществляющее деятельность, в налоговом органе в установленном порядке? Имеется ли необходимость у такого лица применять контрольно-кассовую технику? При наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения контрольно-кассовой техники, мы проверим, зарегистрирована ли контрольно-кассовая техника в налоговом органе, а затем сравним адрес установки с регистрационными сведениями, что уже есть в налоговом органе.

– Это глобальная проверка?

– В плане проведения инвентаризации – да. Мы инвентаризируем все объекты. Но это будет первый этап. На втором этапе мы проведём обширную информационную кампанию, чтобы ещё раз напомнить нашим плательщикам о необходимости применения контрольно-кассовой техники и соблюдения порядка её применения, чтобы в дальнейшем добросовестные налогоплательщики могли избежать наказания.

Цель – не наказать всех поголовно, а побудить повсеместно и добровольно применять контрольно-кассовую технику. И только после всех мероприятий, если налогоплательщик не предпринял никаких действий, в отношении таких недобросовестных налогоплательщиков будут проводиться с учётом риск-ориентированного подхода контрольные мероприятия и проверки.

– Вы всех заранее предупредили, и если люди голосу закона не вняли, то будут штрафные санкции. Что это за санкции?

– За нарушения законодательства в части применения контрольно-кассовой техники ответственность предусмотрена ст. 14 п. 5 КоАП РФ. Размер штрафной санкции зависит от суммы произведённых расчётов без применения контрольно-кассовой техники. Штраф накладывается на должностных лиц в размере от ¼  до ½ от суммы неучтённой выручки, но не менее 10 тысяч рублей. На юридических лиц – от ¾ от суммы неучтённой выручки, но не менее 30 тысяч рублей.

– В общем, чем больше теневой оборот, тем выше окажется штраф. Насколько я понимаю, если будет выявлено повторное нарушение, штраф будет ещё больше?

– Если в целом по сумме объём неучтённой выручки составит больше миллиона рублей, то возможно приостановление деятельности хозяйствующего субъекта до 90 суток. Это предусмотрено Административным кодексом.

– В практике работы налоговой службы в Псковской области были подобные наказания?

– Если смотреть по результатам прошлого года, то все проверки, проведённые в части соблюдения порядка применения контрольно-кассовой техники, были результативными, то есть обоснованными. Добросовестных налогоплательщиков мы не беспокоили. Да, такие проверки в течение прошлого года проводились. Но с 26 марта до 31 декабря 2020 года такой вид проверок был приостановлен ввиду принятия профилактических мер для нераспространения коронавирусной инфекции. С 1 января 2021 года налоговые органы в случае выявления подобных нарушений могут проводить проверки.

– Простой гражданин, если ему не дали чека, может сообщить об этом в налоговую?

– Конечно, выявлять таких нарушителей нам помогает гражданский контроль. Любой клиент, который произвёл расчёт наличными денежными средствами, но ему не выдали кассовый чек, может обратиться в налоговый орган через сайт.

Но чаще всего потребители пользуются мобильным приложением «Проверка чека». Данное приложение очень легко скачать с нашего сайта. С его помощью можно проверить легальность и правильность чека. Если выявляется некорректность заполнения чека (например, сумма заполнена неправильно либо чек вообще не найден), то можно с помощью этого приложения подать жалобу в налоговый орган, чтобы налоговый орган разобрался с нарушителем.

– Добросовестным предпринимателям бояться нечего: это текущая деятельность налоговой по выведению денег из теневого оборота.

– Совершенно верно.

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