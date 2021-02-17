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Общество

Материальную помощь получили семьи погибших военнослужащих в Псковской области

Более 3 млн рублей направлено членам семей военнослужащих и сотрудников ОВД Псковской области, погибших в мирное время при исполнении служебного и воинского долга (в том числе военнослужащих 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения), в рамках единовременной выплаты. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по социальной защите населения области, выплата в полном объёме доведена до родственников погибших.

Помимо финансовой поддержки по линии комитета также оказывается адресная помощь семьям военнослужащих в вопросах ремонта и благоустройства жилья, по получению дополнительного медицинского обслуживания.

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