Редкие для Псковской области лебеди замечены на Городищенском озере

16:35, 24 февраля 2021, ПАИ

Лебедь-кликун замечен на Городищенском озере в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

В учреждении рассказали, что лебеди появились на этом водоёме еще в середине 80-х годов прошлого века. С тех пор они не покидают Изборск, живут даже зимой.

В зимний период 2020-2021 года на Городищенском озере поселилось небывалое количество птиц. Среди хорошо известных представителей вида лебедь-шипун появился редкий для Псковской области лебедь-кликун. От своих близких родственников он отличается ярким жёлтым клювом и более прямой шеей.

«Образ белоснежного кликуна прослеживается во многих сказках. В некоторых птица стоит на службе у негативных персонажей, в других же — олицетворяет силы добра», - отметили в музее-заповеднике и пригласили всех желающих в Изборск, чтобы увидеть краснокнижную птицу!